Okul servis ücretlerine rekor zam talebi. Gözler yarınki toplantıya çevrildi

Taksi şoförlerinin en az yüzde 65 oranında zam talebinin ardından okul servis şoförleri de 2024 yılı için yüzde 60 oranında zam talebinde bulundu.

Kalem harcamalarındaki artışa isyan eden servis şoförleri, "Şoförlerin maaşı da yüzde 50 arttı, çalışanların maaşı arttı, akaryakıt, MTV, kasko, sigorta, devlete ödediğimiz bütün vergiler yüzde 58 oranında arttı. Sübvanse etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Servis şoförlerinin talep ettiği oran eğer kabul görürse en düşük servis ücreti bin 300 TL'den 2 bin 80 TL'ye çıkacak. Rehber personel ücreti de bu fiyata eklenince servis ücretlerinin vatandaşlara aylık maliyeti 2 bin 808 TL'ye çıkacak.

GÖZLER 8 OCAK’TAKİ TOPLANTIDA

8 Ocak'taki İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısında Servis ücreti zam oranları ve İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri karara bağlanacak.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ZAM TALEP EDİYOR

Servis şoförleri yaptığı açıklamada, Belediyenin ve UKOME'nin yüzde 30 civarında bir artış önerisi olduğunu söyleyerek, “Yüzde 35 olsa servis ücretleri bin 700 TL civarında olacak. Güne vurursak günde 50 TL-60 TL olacak. Geçen sene şubattan itibaren geçerli olmuştu. Biz bu artışın ocak ayından itibaren tarifeye yansıtılmasını ısrarla talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SERVİS ÜCRETLERİNE EN SON ZAM AĞUSTOS AYINDA YAPILMIŞTI

İstanbul'da okul servis ücretlerine en son 8 Ağustos 2023 tarihinde zam gelmişti. Toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 51,52 oranında zam kararı alınmıştı. Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL’den bin 300 TL’ye çıkmıştı. Personel servis ücretlerinin zam oranı ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıtlar için 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükselmişti.