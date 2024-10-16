Okul servisi ile TIR çarpıştı. Çok sayıda yaralı öğrenci var

Düzenleme: Kaynak: AA
Okul servisi ile TIR çarpıştı. Çok sayıda yaralı öğrenci var

Kastamonu'da okul servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kastamonu yönüne gelen Tuncay K.'nın kontrolündeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü, Kazıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada devrilen minibüsteki 12 ilkokul öğrencisi ile sürücü yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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