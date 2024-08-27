Okul servisi ücretleri tavan yaptı. Velilerin korkulu rüyası oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kent içi toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından, 2024 yılı okul servis ücretleri de %16 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte, 0-1 kilometre arası mesafe için ücret 1.931,40 TL'ye, 23-25 kilometre arası mesafe için ise 4.519 TL'ye yükseldi. Ancak, bazı servis şirketleri ve okulların, UKOME'nin belirlediği tarifeye uymayarak %100'e varan ekstra zamlar yapması, özellikle kısa mesafelerde dahi yüksek maliyetlerin oluşmasına neden oldu.

Bu durum karşısında veliler, artan servis maliyetlerine karşı daha fazla seçenek ve şeffaf fiyatlandırma taleplerini dile getiriyor. Çocuklarını kendi imkanlarıyla okula götüren aileler, bu yöntemle hem bütçelerini dengelemeye çalışıyor hem de yüksek servis ücretlerinden kaçınıyor.

"ERKEN KALKIP ÇOCUKLARIMI BEN BIRAKACAĞIM"

Okul servis fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Veli Ayhan Ünal, “Benim 2 ayrı okula giden 2 çocuğum var. İkisine de ayrı servis gerekiyor fakat ben çocuklarımı servise veremeyeceğim. Çok yüksek fahiş fiyatlar isteyen servis firmaları var" dedi. Bu yüzden çok kişinin zorda kalacağına belirten Ünal, kendisinin de bu durumdan etkilendiğini belirterek, "Alternatif olarak sabah bir saat erken kalkıp çocuklarımı okula kendim bırakacağım. Kendi aracımla götürürsem daha karlı olacak. Servis kullanmak lüks oldu" dedi.

"Senelik 60 bin TL gibi rakamlar var. Günlük 300 TL üzerinde servis ücreti oluyor" diyen Ünal, "Benim iki çocuğum var, servise versem senelik 60 binden hesaplasak 120 bin TL’yi bulacak. Bu fahiş fiyatlarının yetkililerin önlem alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"TAŞIMALI EĞİTİM AMACININ DIŞINA ÇIKTI"

Taşımalı eğitimin uygun ve güvenli olduğu için tercih edildiğini vurgulayan Ünal, “Taşımalı eğitimde uygunluk boyutu ortadan kalktı diyebiliriz" dedi.

Aracı olmayan tanıdığı velilerin ne yapacaklarını bilmediklerini belirten Ünal, "Bir arkadaşım bana, kendi çocuğu için kendi aracımla götürmemi talep etti. Durum bu boyuta geldi artık. Umarım bu fiyatlara düzenleme gelir ve artık herkes gönül rahatlığı ile çocuklarını servisle okula götürebiliriz” diye konuştu.

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