Okul servisleriyle ilgili yeni bir karar

İçişleri Bakanlığı okul servisleriyle ilgili yeni bir karar alarak 12 yaştan küçük olma zorunluluğunu, pandemi nedeniyle 15 yaşa çıkaran düzenlemeyi 2 yıl daha uzattı.

Okul servisleriyle ilgili yeni bir karar

İçişleri Bakanlığı okul servis araçlarıyla ilgili yeni düzenleme yayınladı.

Okul servis araçlarının 12 yaşından küçük olması zorunluluğunu pandemi döneminde 15 yaşa çıkaran düzenleme bir defa daha uzatıldı. Buna göre okul servis araçları muayeneden geçmeleri kaydıyla 15 yaşında olabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı düzenleme şöyle:

25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2023” ibaresi “1/7/2025” olarak değiştirilmiştir.

İlgili madde şöyle:

(1) Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla on iki yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1/7/2023 tarihine kadar on beş yaşından küçük olması şeklinde uygulanır.”

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