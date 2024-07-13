Okul yangınında polis Türk Bayrağını kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Okul yangınında polis Türk Bayrağını kurtardı

Samsun'un Terme ilçesinde bir okulun çatısında yangın çıktı. Olay yerindeki polis, yanma tehlikesi bulunan Türk Bayrağını alarak güvenli alana götürdü.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi’nde meydana geldi. Nazmiye – Ünal Soğancı Ortaokulu’nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye araçları ve Terme Belediyesi’ne ait su tankeriyle yangına müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahaleler sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında okulun çatısı tamamen kül olarak kullanılamaz hale geldi.

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Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul personeli ve kurum yetkilileri yangını yakından takip etti.

Olayda polis ekipleri okul önünde bulunan bayrak direğindeki Türk Bayrağının yanma tehlikesi olduğunu fark etti. Zarar görmemesi için direkten bayrağı söken polis, bayrağı katlayarak güvenli bölgeye aldı.

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