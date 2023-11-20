Okula gitmesi gereken çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü

Ülkedeki milyonlarca çocuk, Dünya Çocuk Hakları Günü’ne yoksullukla, çocuk işçiliğiyle ve eğitimdeki kopuşla birlikte giriyor. Her yıl binlerce çocuk suça itilirken tarikatlar boş durmuyor. Son 1 yıl içerisinde yayımlanan veriler ise çocuk haklarındaki yıkımı ortaya koyuyor.

Okuldan kopan, işçi olmaya zorlanan, tarikatlara ve cemaatlere mecbur edilen, istismara maruz bırakılan, küçük yaşlarda evlendirilen milyonlarca çocuk bu ülkenin gerçeği.

BİNLERCESİ SUÇA İTİLİYOR!

TÜİK’in ağustos ayında yayınladığı “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri” raporuna göre, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,1’ini mağdur çocuklar oluşturdu.

DOĞUM YAPAN ÇOCUKLAR

Suç mağduru çocukların yüzde 13,7’sini ise cinsel istismara maruz bırakılan çocuklar oluşturdu. 2022 yılında 31 bin 890 çocuk cinsel istismara maruz bırakılırken bu sayı son dokuz yılın en yüksek verisi oldu.

TARİKATLARDAN ÇOCUKLARA KANCA

Çocukların en büyük problemlerinden birisi ise ülkedeki tarikat ağı. Hem eğitimde hem de hayatın diğer alanlarında etkisini giderek artıran tarikat ve cemaatler çocuklara adeta kancayı takmış durumda.

Türkiye'nin çocuk hakları karnesi;

Okulda olmayan çocuklar: 1,6 milyon

Doğum yapan çocuk: 577 bin 49

Tarikat yurtlarındaki çocuklar: 210 bin

Bakıma muhtaç çocuklar: 168 bin 247

Çocuk işçi sayısındaki artış: 101 bin

İstismar edilen çocuklar: 31 bin 890

Sokakta çalıştırılan çocuklar: 9 bin 914

Cezaevindeki çocuklar: 2 bin 76

İlk 10 ayda ölen çocuk işçiler: 47