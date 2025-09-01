Okula uyumda ailenin kritik rolünü uzmanlar açıkladı

Çocukların ilk okul deneyimlerinde karşılaştıkları zorluklar, ebeveynlerin tutum ve davranışlarıyla doğrudan şekillendi. Bilimsel araştırmalar, aile desteğinin okul adaptasyon sürecinde en belirleyici faktör olduğunu ortaya koydu.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NICHD) uzun vadeli bir çalışmasında, ebeveyn katılımının artmasıyla çocukların sosyal becerilerinin güçlendiği ve davranış sorunlarının azaldığı gözlemlendi. Bu bulgular, özellikle düşük sosyoekonomik kökenli ailelerde belirginleşirken, uzmanlar ebeveynlerin erken yaşta devreye girmesini "çocuk gelişiminin temel taşı" olarak nitelendirdi.

Çocukların okul hayatına geçişi, duygusal ve sosyal bir dönüşüm süreci olarak tanımlandı.

Psikolog Nermeen E. El Nokali'nin liderliğindeki NICHD Araştırma Ağı'nın 1364 çocuk üzerinde gerçekleştirdiği izleme çalışması, birinci, üçüncü ve beşinci sınıflarda ebeveyn katılımının, çocukların okuma becerilerinde iyileşme sağladığını ve davranış sorunlarını %20 oranında azalttığını gösterdi.

Araştırmacılar, ebeveynlerin okul etkinliklerine katılımının, çocukların sosyal uyumunu artırarak uzun vadeli akademik başarıyı desteklediğini belirtti.

Benzer şekilde, Avrupa Psikoloji Eğitimi Dergisi'nde yayımlanan bir meta-analiz, aile katılımının okul bağlılığını artırarak sosyal-duygusal gelişimi %15-25 oranında olumlu etkilediğini vurguladı.

Yabancı uzmanlar da bu konuda hemfikir. Harvard Üniversitesi'nden geliştirme psikoloğu Kathryn R. Wentzel, "Ebeveynlerin okul ortamındaki varlığı, çocukların motivasyonunu ve duygusal güvenliğini pekiştirir; bu, adaptasyon sürecinin en güçlü katalizörüdür" dedi. Wentzel'in çalışmaları, ebeveyn desteğinin, özellikle stresli geçiş dönemlerinde, çocukların akran ilişkilerini güçlendirdiğini ve okul terk oranlarını düşürdüğünü kanıtladı.

Benzer bir görüşü paylaşan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacı Nancy Hill, "Ailelerin evde öğrenmeyi teşvik etmesi, okul başarısını sosyoekonomik statüden bağımsız olarak artırır" şeklinde konuştu.

Hill'in araştırması, matematik öğrenimini evde destekleyen ailelerin çocuklarının standart testlerde %10 daha yüksek performans gösterdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, pandemi sonrası artan anksiyete vakalarında aile desteğinin kritik olduğunu belirtti.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) incelemesi, ebeveynlerin okula katılımının, çocukların okula gitme isteğini %40 artırdığını ve sosyal becerilerini geliştirdiğini doğruladı.

Düşük gelirli ailelerde iş yükü ve ulaşım sorunları öne çıktı. Çözüm olarak, okulların dijital platformlar üzerinden ebeveyn seminerleri düzenlemesi önerildi.

Çin'deki bir ulusal panel çalışması, aile arka planının eğitim fırsatlarını etkilediğini, ancak ebeveyn sıcaklığının çocukların öğrenme yaklaşımını olumlu yönde değiştirdiğini gösterdi. Bu bağlamda, uzmanlar ailelerin "destekleyici rol" modelini benimsemesini tavsiye ediyor: Evde rutinler oluşturmak, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmak ve çocuğun başarılarını kutlamak.

Çocukların okul adaptasyonu, aile desteğinin doğrudan bir yansıması. Araştırmalar ve uzman görüşleri, ebeveynlerin proaktif tutumunun, çocukların hem akademik hem de duygusal gelişimini kalıcı olarak güçlendirdiğini kanıtladı.

Okul yöneticileri ve aileler, bu işbirliğini güçlendirerek geleceğin nesillerini daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilir.