Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışına giren Eftelya, hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldıktan sonra hızlı yemek yeme yarışına katıldı.

Yarış sırasında Eftelya'nın nefes borusuna yemek kaçtı ve küçük kız nefessiz kaldı. Öğretmenler hemen müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eftelya'yı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen Eftelya kurtarılamadı.

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.