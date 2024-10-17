Okulda büyük panik! Derste sınıfa civa döküldü

Kaynak: DHA
Okulda büyük panik! Derste sınıfa civa döküldü

Kocaeli'de bir ortaokulda ders sırasında büyük panik yaşandı. Bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü.

Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

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Olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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