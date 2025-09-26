Okulda çıplak dolaşan bekçiye soruşturma

Kaynak: Haber Merkezi
Sakarya Valiliği, bir okulda çırılçıplak şekilde dolaşan gece bekçi hakkında soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir okulda gece saatlerinde bir kişinin müstehcen şekilde dolaştığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Paylaşım üzerine Sakarya Valiliği tarafından bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.

