Okulda yangın çıktı, veliler korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: AA
Okulda yangın çıktı, veliler korku dolu anlar yaşadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klima kaynaklı çıkan ve 3 sınıfta zarara sebebiyet veren yangın velileri korkuttu.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir özel okulun giriş katındaki boş bir sınıfta, klimadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının hasar verdiği 3 sınıf işe yaramaz hale geldi. Okulda yangın çıktığını öğrenen çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını alıp evlerine götürdü. Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitimini sürdüreceği öğrenildi.

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