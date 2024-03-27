Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı

Kaynak: İHA
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı
Atatürk İlkokulu’nun bahçesinde bir gelincik belirdi ve öğrencilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Çatak ilçesindeki bu okulda eğitim gören çocuklar, teneffüs sırasında oyun oynadıkları esnada, ansızın bahçeye giren bu sevimli misafiri keşfettiler. Haberi alan Okul Müdürü Hamdi İnan, öğrencilerle birlikte gelinciğin yanına gitti.

Ağaçta keşfettikleri bu canlının gelincik olduğunu anlayan İnan, öğrencilere hayvanın ilginç özelliklerini anlattı. Bir süre gelinciği fotoğrafladıktan sonra öğrenciler sınıflarına dönerken, gelincik de sessizce ağaçtan indi ve gözden kayboldu.

Müdür İnan, “Öğle arasında çocuklarla vakit geçirirken, okul bahçemizde nadir görülen bir hayvanla karşılaştık. Yakından incelediğimizde onun bir gelincik olduğunu gördük ve hemen fotoğraflarını çektik" dedi.

İnan "Çocuklar bu durumdan çok etkilendi. Böyle bir hayvanı ilk kez bu kadar yakından ve okul bahçesinde görmüş olduk. Hep birlikte keyifli vakit geçirdik ve bol bol fotoğraf çektik. Gerçekten çok sevimli ve hoş bir hayvandı.” diye konuştu.

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