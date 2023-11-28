Okuldan çaldıkları bilgisayarı satmak istediler. Esnafın dikkati sayesinde yakalandılar

Arnavutköy’de okuldan çaldıkları bilgisayarları satmak isteyen hırsızların tavrından şüphelenen esnaf polise haber verdi. 2 çocuk hırsız satış yapmak istedikleri bilgisayarcıda yakalandı.

KAYNAK: İHA
Okuldan çaldıkları bilgisayarı satmak istediler. Esnafın dikkati sayesinde yakalandılar

İstanbul'un Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde geçtiğimiz günlerde devlet okuluna gece saatlerine girerek bilgisayarı çalan 18 yaşındaki küçük 2 hırsız, ertesi gün aynı ilçede bulunan bir bilgisayar tamir ve satış noktasına geldi.

Bilgisayarların ölen babalarına ait olduğunu söyleyen hırsızlar, paraya ihtiyaçları olduğunu ve satmak istediklerini söyledi. Hırsızların şüpheli tavırlarını fark eden işletme sahibi bilgisayarı incelemek için şifresini sorduğunda hırsızlar bilmediklerini söyledi. Şifrenin kırılıp bilgisayarın açılması sonucunda bir okul adını gören bilgisayarcı iletişime geçtiğinde bilgisayarın çalıntı olduğu ortaya çıktı.

İşletme sahipleri hırsızları oyalayarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşyerine girişleri ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 çocuk hırsız sonrasında adliyeye sevk edildi.

“PARAYA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE ALDIK”
İşyeri sahibi Serdar Yeşilyurt, “Buraya yazıcı ve bilgisayar getirdiler bize babasının öldüğünü söyledi. Biz yardımcı olmak istedik bilgisayarı aldık açmak istediğimizde şifre çıktı. Sorduğumuzda şifreyi bilmediğini söyledi. Biz şüphelendik ve şifreyi kırarak açtık. Açtığımızda tanıdığımız birine ait bir bilgisayar olduğunu gördük bilgilerden ve polis ekiplerine haber verdik. Okuldan çalmışlar bir gün önce, sonrasında bize getirmişler. Gözaltına alındılar direkt. Esnaflar sayesinde burada muhafaza ettik, diğer meslektaşlarımızın da dikkat etmesini tavsiye ederim. 18 yaş altı çocuklardan ürün alınmamalı” ifadelerini kullandı.

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