Okuldan kaçarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı

17 yaşındaki Muhammed B., okuldan izinsiz çıkmak isterken, duvarın üzerindeki sac çitin kolunu kesti ve ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan inşaat ustası Sait Akyüz'ün hızlı ve etkili müdahalesi, genç öğrencinin hayatını kurtardı.

Kırklardağı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed'in kolu saca takılarak 20 santimetre kesildi. Olayı gören Sait Akyüz, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti ve ardından kesilen bölgenin üst kısmını sıkıp turnike uyguladı. Bu acil müdahale, Muhammed'in kan kaybını önledi ve hayati tehlikesini azalttı.

Sait Akyüz, yaptığı müdahaleyi şu sözlerle anlattı: “Öğrencinin kolundan kan aktığını görünce hemen harekete geçtim. Kesilen bölgenin üstünü kemerle sıkarak kanamayı durdurmaya çalıştım. Bu yöntemi daha önce hastanede görmüştüm ve hemen hatırladım. Hemşire olan akrabalarım da benzer durumlarda bu yöntemi kullanırdı. Kanama kontrol altına alındıktan sonra sağlık ekipleri olay yerine gelerek Muhammed'i hastaneye götürdü.”