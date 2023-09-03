Okullar açılmadan son tatillerini yaptılar

Okulların açılmasına bir hafta kala gözde tatil merkezlerinden Mersin'de Akdeniz'in incisi Kızkalesi'ne gelen aileler, çocuklarıyla vakit geçirerek denizin keyfini çıkardı.

KAYNAK: İHA
Okullar açılmadan son tatillerini yaptılar


Türkiye'nin önemli turizmi merkezleri arasında yer alan Mersin sahillerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Erdemli sınırlarında yer alan Kızkalesi sahili son günlerde çocuklu ailelerin tercihi oldu.

Çocuklarıyla Kızkalesi'ne gelen aileler, yaz tatilinin bitmesine günler kala denizin, kumun ve güneşin keyfini yaşadı. Sahilde çocuklar oynayıp denize girerken bazı yetişkinler de çeşitli spor aktivitelerine katılarak günlerini geçirmeye başladı.

Okullarına açılmasına günler kala ailesiyle Ankara'dan gelen lise öğrencisi Alper Erdoğan, Mersin'in çok güzel olduğunu belirterek keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi.
Deprem bölgesi Adıyaman'dan geldiklerini belirten Murat Çürük , 6 yaşındaki kızının tatil dönüşü birinci sınıfa başlayacağını ifade etti.

"ŞUANDA KONAKLAYAN MİSAFİRLERİN GENELİ AİLE"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise "2023 yaz sezonunu dolu dolu geçirdik. İşletmeler son derece memnun. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz de oldu. Okullarına açılmasına da az bir süre oldu. Bu dönemde de Eylül başı olmasına rağmen otellerimiz son derece dolu. Okul öncesinde aileler çocuklarıyla zaman geçirmek için rezervasyon yaptılar. Okul başlamadan önce çocuklara moral tatili oluyor. Şuanda otellerde konaklayan misafirlerin geneli aileler" dedi.

Kızkalesi sahilinin tamamen kumsal olduğuna dikkat çeken Öztop," 20 metreden sonra derinleşen bir denizimiz var. Çocuklar başta olmak üzere herkesin yüzebileceği bir denizimiz mevcut. Deniz sıcaklığı da ideal 27 derece. Geç ısınıyor, geç soğuyor. Ekim'in sonuna kadar denizin sıcaklığı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

aw021872-01.jpg

aw021872-05.jpg

aw021872-08.jpg

Öne Çıkanlar
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
Son Haberler
Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir Siyaset
Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir
Beraber alkol içtiği arkadaşını 3. Kattan aşağıya attı Güncel
Beraber alkol içtiği arkadaşını 3. Kattan aşağıya attı
Yalova'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı Güncel
Yalova'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu Magazin
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu Güncel
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi Güncel
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi
Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı Güncel
Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı