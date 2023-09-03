Okullar açılmadan son tatillerini yaptılar



Türkiye'nin önemli turizmi merkezleri arasında yer alan Mersin sahillerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Erdemli sınırlarında yer alan Kızkalesi sahili son günlerde çocuklu ailelerin tercihi oldu.

Çocuklarıyla Kızkalesi'ne gelen aileler, yaz tatilinin bitmesine günler kala denizin, kumun ve güneşin keyfini yaşadı. Sahilde çocuklar oynayıp denize girerken bazı yetişkinler de çeşitli spor aktivitelerine katılarak günlerini geçirmeye başladı.

Okullarına açılmasına günler kala ailesiyle Ankara'dan gelen lise öğrencisi Alper Erdoğan, Mersin'in çok güzel olduğunu belirterek keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesi Adıyaman'dan geldiklerini belirten Murat Çürük , 6 yaşındaki kızının tatil dönüşü birinci sınıfa başlayacağını ifade etti.



"ŞUANDA KONAKLAYAN MİSAFİRLERİN GENELİ AİLE"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise "2023 yaz sezonunu dolu dolu geçirdik. İşletmeler son derece memnun. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz de oldu. Okullarına açılmasına da az bir süre oldu. Bu dönemde de Eylül başı olmasına rağmen otellerimiz son derece dolu. Okul öncesinde aileler çocuklarıyla zaman geçirmek için rezervasyon yaptılar. Okul başlamadan önce çocuklara moral tatili oluyor. Şuanda otellerde konaklayan misafirlerin geneli aileler" dedi.

Kızkalesi sahilinin tamamen kumsal olduğuna dikkat çeken Öztop," 20 metreden sonra derinleşen bir denizimiz var. Çocuklar başta olmak üzere herkesin yüzebileceği bir denizimiz mevcut. Deniz sıcaklığı da ideal 27 derece. Geç ısınıyor, geç soğuyor. Ekim'in sonuna kadar denizin sıcaklığı devam ediyor" ifadelerini kullandı.