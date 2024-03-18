Okullar tatil ediliyor. Bir Nisan şakası değil!

Kaynak: HALK TV
Okullar tatil ediliyor. Bir Nisan şakası değil!
31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edilecek. Böylece öğrenciler 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde tatil yapacak.

31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla sonraki gün olan 1 Nisan tarihinde okullar tatil edilecek.

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde tüm seçmenler sandık başına gidecek. Yerel yönetimlerin yeni dönemi belirlenecek ve belediye başkanları, il ve ilçe meclis üyeleri ile muhtarlar bugün belirlenecek. Seçimlere az bir süre kala ülke genelinde seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken okullar da gelecek hafta seçimler için hazırlıklarını yapacak.

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Oy kullanma saatleri doğu illerinde sabah saat 07.00 ila 16.00 arası, batı illerinde ise 08.00 ila 17.00 arası olacak. Oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılacak ve oy sayma işlemleri başlayacak. Açılacak zarflarda il-ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar oyları sayılacağı için oy sayım işleminin gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, bu nedenle okulların 1 Nisan tarihinde ders işlenmesi için hazır olması imkansız hale geliyor.

MEB OKULLARI 1 NİSAN TARİHİNDE TATİL ETME HAZIRLIĞINDA

Halk TV'nin son dakika bilgilerine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları tatil etme hazırlığında olduğu bildirildi. MEB’den henüz resmi bir açıklama gelmezken okulların büyük ihtimalle tatil edilmesi bekleniyor.

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