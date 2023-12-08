Okullara imam atandı. Resmen duyuruldu

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Kömüş’ün haberine göre; geçen yıl İzmir ve Eskişehir’e manevi danışman adı altında imam görevlendirilmesinin ardından bu yıl da aynı uygulama Kırklareli’nde hayata geçirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kaymakamlıklara gönderilen yazıda aralarında ilkokul, ortaokul ve lisenin yer aldığı 158 okula manevi danışman görevlendirildiği duyuruldu. Gönderilen yazıdaki listede yer alan isimlerin birçoğunun imam olduğu öğrenildi. Onun dışında müezzin, vaiz ve müftülük personeli de okullarda görevlendirildi.

LÜLEBURGAZ İLK SIRADA

Okullara gönderilen listeye göre en çok müftülük personeli ya da imamın görevlendirildiği ilçe Lüleburgaz oldu. Lüleburgaz’daki tam 56 okula imam atandı. Kırklareli Merkez ilçedeki 45 okula aynı şekilde imam atandı. Onun dışında Babaeski’ye 20, Vize’ye 15, Demirköy’e 4, Kofçaz’a 2, Pehlivanköy’e 3 ve Pınarhisar’a 13 imam görevlendirildi.

LAİK EĞİTİM HEDEFTE

Kırklareli Şube Başkanı Okan Balcı imamların okulda nasıl bir ihtiyaçtan görevlendirildiğini anlayamadıklarını ifade etti. Balcı şunları söyledi:

Neredeyse her okulda müftülük bir çalışan görevlendirmiş. Proje kapsamında nasıl bir görev üstleneceklerini nasıl faaliyet yürüteceklerini anlayabilmiş değiliz. Ancak kesin olan bir şey varsa o da Milli Eğitim’in bu görevlendirmeyle görev ve sorumluluklarını Müftülüğe devretmiş olduğu. Eğitimde hangi ihtiyaçtan dolayı Müftülük okullarda faaliyet yürütüyor? Örneğin okullarda bu işin eğitimini almış eğitimciler rehberlik edemiyor da imamlar mı bunu gerçekleştirecekler? Bizce bu adımın hedefinde laik bilimsel eğitimin kendisi vardır. Laik eğitimin son kırıntılarını da ortadan kaldıracak adımlar atılmaya devam ediyor.

PISA sonuçlarındaki olumsuz tabloyu hatırlatan Balcı şöyle devam etti:

PISA sonuçlarıyla gündeme gelen kronik başarısızlık ortadayken, MEB’in dindar-kindar nesil hayali için hız kesmeden nasıl çabaladığını görmek mevcut durumun nedenlerine dair çok açık bir tablo koyuyor önümüze. Okuduğunu anlama becerisinde geriye gitmiş, matematik ve fen alanlarında bunca yıldır OECD ortalamalarının dibine demir atmış bir eğitim sisteminin ihtiyacı okullara imam atanması mıdır? Laiklik ilkesini çiğneyen bilimsel eğitimi ve pedagojik ilkeleri yok sayan bu ayrımcı, tek tipleştirici uygulama asla kabul edilemez. Bu gibi uygulamalara karşı çocuklarımızı savunmaya devam edeceğiz.