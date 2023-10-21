Okullarda Gazze için saygı duruşu. Bakan Tekin'den açıklama

Bakan Tekin, “Bugün 81 ilimizde, tüm okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze’nin sesi olmaya çalıştık.” ifadesini kullandı.

Öğrenciler ve öğretmenler Gazze’yi unutmadı

Bakan Tekin’in paylaşımında, okullardan gelen fotoğraf ve videoların bulunduğu görseller de yer aldı. Görsellerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin Gazze için saygı duruşunda bulundukları görüldü. Bakan Tekin, bu farkındalık bilincinin öğrenciler nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticileri ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor

Gazze’de 7 Ekim’de başlayan İsrail saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Saldırılarda hastaneler, okullar, camiler ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Türkiye, Gazze’ye insani yardım göndererek ve uluslararası toplumu harekete geçirerek Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi.