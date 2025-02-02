Okullarda ikinci dönem başlıyor! İlk ders zili yarın

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi. Okullarda 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yayınladığı mesajda şu uyarılara yer verdi. "İkinci dönemin ilk ders zilini duymanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Yeni bir başlangıcın eşiğinde, bilgiye, öğrenmeye ve geleceğe dair umutlarımızı tazeliyoruz. Geçtiğimiz dönemde gösterdiğiniz çabalar ve elde ettiğiniz başarılar, bizleri gururlandırdı. Şimdi ise daha büyük hedeflere ulaşmak için yeni bir fırsat karşımızda duruyor.

Sevgili öğrenciler, sizler bu ülkenin geleceği, yarınların umudusunuz. Her birinizin içinde keşfedilmeyi bekleyen yetenekler ve başarı hikayeleri var. Bu dönem, kendinizi geliştirmek, hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için harika bir fırsat. Azimle çalıştığınızda, hiçbir şeyin sizi durduramayacağını unutmayın.

Değerli öğretmenler, sizler eğitimin temel taşlarısınız. Öğrencilerimizin hayatına dokunarak, onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda erdem, disiplin ve insanlık kazandırıyorsunuz. Bu kutsal görevinizde sizlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz.

Kıymetli veliler, çocuklarımızın başarısındaki en büyük paydaş sizlersiniz. Onlara güvenin, destek olun ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin. Sizlerin desteğiyle, çocuklarımız daha da güçlenecek ve başarıya ulaşacaktır.

Bu dönemin, ilimizdeki eğitim kalitesini daha da yükselteceğine, öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlarda kendilerini geliştireceğine yürekten inanıyorum. İkinci dönemin tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir dönem temenni ediyorum" açıklaması yaptı.