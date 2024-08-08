Okullarda yeni dönem başlıyor. Artık kura ile belirlenecek

Bu yıl ilkokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul 5'inci sınıfa kayıtlı öğrencilerin ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlenecek. Kura işlemi 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

VELİNİN TALEBİYLE DERS YILI İÇİNDE 1 KEZ ŞUBE DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Bakanlık, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda tüm illerde valiliklere gönderdiği yazıda, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, MEB’in yayımladığı "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"de, öğrencilerin şube ve öğretmenlerinin belirlenmesi sürecinin nasıl işleyeceği ayrıntılı olarak duyuruldu.

Yazıda, yönergenin "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması talep edildi.