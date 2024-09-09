Okulların açıldığı gün İstanbul trafiğinde son durum. Milyonlarca öğrenci yollara düştü

Okulların açıldığı gün İstanbul’da trafikteki son durum merak konusu oldu. İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci okulun ilk günü için yollara düştü.

İBB’nin trafik haritasındaki bilgilere göre, saat 09.09 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 42 oldu. İBB’nin paylaştığı bilgilere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Zeytinburnu’ndan Halıcıoğlu istikametine kadar trafik yoğunluğu bulunuyor. Trafiğin bazı bölgelerde durma noktasına geldiği öğrenildi. Köprü üzerinde Anadolu Yakası’na geçiş akıcı olurken Avrupa Yakası’na geçişte ise yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece ve Bahçelievler’de trafik çok yoğun görülüyor. Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar’dan Ataşehir’e kadar trafik yoğunluğu bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kavacık’tan Fatih Sultan Mehmet’e kadar trafik yoğunluğu bulunuyor.

İstanbul Valiliği, şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurmuştu. Öte yandan İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları bugün saat 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.