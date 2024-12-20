Okulun beton sahası çöktü: Kamyon çukura düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okulun beton sahası çöktü: Kamyon çukura düştü

Aydın’da çöp toplama kamyonu bir okul bahçesinde alanın çökmesi üzerine çukura düştü. Maddi hasar ile atlatılan olayda, okul bahçesinin boş olması ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Aydın İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerlerde bulunan çöpleri toplamak için okula giren belediyeye ait bir çöp kamyonu beton basketbol sahasından geçtiği sırada beton saha çöktü.

Oluşan çökme nedeniyle belediyenin çöp kamyonu oluşan çukura düştü. Maddi hasar ile atlatılan olayda, okul bahçesinin boş olması ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ekiplerin çöp kamyonunu düştüğü çukurdan kurtarma çalışmaları sürüyor.

Okulun beton sahası çöktü: Kamyon çukura düştü

Okulun beton sahası çöktü: Kamyon çukura düştü

Okulun beton sahası çöktü: Kamyon çukura düştü

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