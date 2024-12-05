Okulun deposundan malzeme çalan hırsız yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okulun deposundan malzeme çalan hırsız yakalandı

Aksaray'da bir şahıs okula gitti ve depodan malzemeler çaldı. O anlarda güvenlik kamerasına yakalandı. Polis operasyonla hırsızı yakaladı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da hırsızlık olayı, Hürriyet Mahallesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula girip deposundan kullanılmayan malzemeleri çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Okul yönetiminin durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi.

İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri O.K. (24) isimli hırsızın peşine düştü. Şahsın bulunduğu ikameti belirleyen polis eve yaptığı operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okulun deposundan malzeme çalan hırsız yakalandı

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