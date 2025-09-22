Olay iddia! Ferhat Gündoğdu bunları söylemiş

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararları nedeniyle tartışma yaratan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Eski hakem Fırat Aydınus, Kardeşler'den mesleği bırakmasının talep edildiğini ve Hacıosmanoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını isteğini öne sürdü.

Aydınus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş. Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu’nun istifası talep edilmiş. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşleri bugün görüşme için federasyona çağırdığını söylemişti.

Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş.



Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu’nun istifası talep edilmiş.. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş.#TFF #MHK #HAKEM #FG #ARDAKARDEŞLER — Fırat Aydınus (@firataydinus) September 22, 2025

