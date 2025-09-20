Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi! Federasyona çağrı yaptılar

Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi! Federasyona çağrı yaptılar

Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösteren Trabzonspor, TFF'ye seslendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip 39. dakikada Rodrigues'le öne geçerken, 70. dakikada Onuachu skoru eşitledi.

Maçın ardından Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterildi.

65. dakikada atağa çıkan Trabzonspor, kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Bordo mavili futbolcular serbest vuruşu hızlı kullanıp kontra atağa çıktı. Hakem Arda Kardeşler, serbest vuruşun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle tekrarlanmasını istedi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda pozisyonun görüntülerine yer verilerek, "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur" denildi.

Federasyona çağrı yapılan paylaşımda, "Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

