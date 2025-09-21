İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak çıkış: Bu akşam yaşanan hata değil!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından bordo mavili kulübün tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler hakkında açıklama yaptı.

65. dakikada atağa çıkan Trabzonspor, kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Futbolcular serbest vuruşu hızlı kullanıp atağa çıktı. Fakat Hakem Arda Kardeşler, serbest vuruşun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle tekrarlanmasını istedi.

Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi! Federasyona çağrı yaptılar

A Spor canlı yayınına bağlanan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Oyuncu, serbest vuruşu kullanıp siz eğer rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız, pozisyonun tehlikesini görüp de durup düdük çalıp tekrar aynı yerden başlatıyorsanız, bu hakem hatası değil" dedi.

"İnsanoğlu hata yapar" diyen Hacıosmanoğlu, "40 yıllık spor tecrübemde, yaşadığım bütün pozisyonlarda, ben bu akşam gibi bir hareket görmedim. Hakemler benim kardeşlerim, onların başkanıyım, hataları benim hatalarım ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağırdır. Sadece insanların hakemliğinin bitmesi değil bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek benim görevimdir" ifadelerini kullandı.

"BUNUN BEDELİ AĞIR"

Arda Kardeşler'i görüşmeye çağırdığını aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Gereğini yapmak bize aittir. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına özür diliyorum. Gereğinin vakit geçmeden pazartesi günü yapacağımın bilinmesini istiyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun izahı yoktur. Hakem arkadaşı da pazartesi günü federasyona çağırdım, kendisiyle konuşacağım.

Gereği neyse fazlasını yapacağımdan kamuoyunun endişesi olmasın. Bizim tek hedefimiz var, adil ve adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmek. Adaletli hizmet etmek istediğimiz noktada bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek."