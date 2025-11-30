İspanya La Liga'nın 14. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanan Endülüs derbisini 2-0'lık skorla konuk ekip Real Betis kazandı.

Real Betis'e derbide zaferi getiren golleri 54'de Pablo Fornals ve 69'da Sergi Altimira attı. Sevilla'da Isaac Romero 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Derbi, 89. dakikada Betisli Natan'ın hareketinden sonra tribünlerden sahaya yağan yabancı maddeler nedeniyle hakem tarafından durduruldu. Hakem Montero, stadyumda anons yaptırdı ve soyunma odasına gitti. Takımlar ise kalan dakikaları oynamak istediklerini belirterek sahada kaldı. Daha sonra sahaya dönen hakem maçı bitirdi.

Trabzonspor'un Sevilla'ya kiraladığı Batista Mendy, ilk 11'de başladı ve 61 dakika oyunda kaldı.

Eski Galatasaraylı Marcao ise sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı. Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat ise sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi. Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ise Betis adına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Sevilla'ya karşı son 2 derbiyi kazanan Betis, puanını 24'e çıkardı. Son 6 lig maçında 5. mağlubiyetini alan Sevilla ise 16 puanda kaldı. Betis, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Sevilla ise Valencia deplasmanına gidecek.