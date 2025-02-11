Olaylı maçın VAR kayıtları sızdı

Süper Lig’in 23. Haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında ortalık karıştı. Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Mertens’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona çalınan penaltı büyük tartışmalara neden olurken Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi futbol kamuoyunda yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Yorumcular Galatasaray’a verilen penaltının doğru karar olmadığını belirtirken Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararının da yanlış olduğunun altını çizdi.

Galatasaray’a verilen tartışmalı penaltı kararı sonrası bir tartışma da VAR hakemi üstüne oldu. Maçın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’in orta hakem Oğuzhan Çakır’ı neden pozisyonu izlemeye davet etmediği sorgulandı.

VAR KONUŞMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan’ın haberine göre, maçın VAR kayıtları ortaya çıktı. İddiaya göre, Danimarkalı VAR hakemi, Oğuzhan Çakır’ın kararının doğru olduğunu belirterek pozisyonu izlemesi için tavsiyede bulunmadı.

İddiaya göre, VAR hakemi “Savunma oyuncusunun ayağı rakip oyuncunun ayağına temas ediyor, penaltı kararı doğru, devam” dedi.

Mehmet Arslan haberin devamında şu ifadelere yer verdi:

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ın penaltı kararında aldığı pozisyonun doğru olduğu ve pozisyonu net bir şekilde görebileceği bir noktada bulunduğu ifade ediliyor. Verdiği kararın doğru olma olasılığının %50-50 olduğu ve bu pozisyonu en doğru yorumlayacak kişinin de VAR hakemi Sundberg olduğu ifade ediliyor.