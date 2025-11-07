Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1 Kasım Cumartesi günü oynanan Bursaspor ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan olaylı maçın cezalarını açıkladı.

Bahçeşehir Koleji 77-75’lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte konuk ekip oyuncusu Malachi Flynn'in elindeki topu tribünde oturan seyircilere fırlatmasıyla birlikte saha karışmıştı.

BURSASPOR BASKETBOL'A 800 BİN TL PARA CEZASI!

TBF Disiplin Kurulu'nun açıkladığı kararlara göre; Bursaspor Basketbol'a yaşanan tribün olayları ve maç sonunda kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar nedeniyle 800.000 TL para cezası, Bursaspor Basketbol Yöneticisi Ersoy Tabaklar’a 28.125 TL para cezası, Bahçeşehir Koleji oyuncusu Malachi Emmanuel Flynn'e 90.000 TL para cezası, Bahçeşehir Koleji oyuncusu Göktuğ Baş'a 1 müsabakadan men ve 120.000 TL para cezası verildi.