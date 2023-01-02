Rangers Celtic derbisi nefes kesti. 4 gol

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Rangers ile Celtic 2-2 berabere kaldı.

Glasgow şehrinin "Old Firm" derbisi olarak da bilinen mücadelede Rangers'a konuk olan Celtic, Daizen Maeda'nın 5. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya iyi başlayan Rangers, Ryan Kent'in 47. dakikadan bulduğu gol ile eşitliği yakalarken 53. dakikada ise James Henry Tavernier'in golüyle de 2-1 öne geçti.

Celtic, Kyogo Furuhashi'nin 88. dakikadaki golüyle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Beraberliğin ardından lider Celtic puanını 55, ikinci sıradaki Rangers ise 46'ya çıkardı.