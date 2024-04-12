Öldükleri bir ay sonra anlaşıldı. Sakarya'da aynı evde kalan iki kişinin cesedi bulundu

Sakarya'daki olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi.

Sitedeki bir daireden kötü kokuların yayıldığını ve dairenin camlarında da yüzlerce sineğin biriktiğini fark eden binadakiler, polise ihbarda bulundu.

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, evin 2 odasında 2 ayrı cesetle karşılaştı.

Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi.

Evde küçük çaplı yangın izine de rastlanırken; Çetinkaya ve Dereli'nin cenazeleri, ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma