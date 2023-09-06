Öldürebilir DSÖ Türkiye'de satılan sahte ilacı açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan ve Türkiye'de satıldığı bildirilen DEFITELIO (defibrotide) adlı sahte karaciğer ilacına karşı bir uyarı yayınladı.

Kuruluş, damar içi enjeksiyon yoluyla uygulanan bu ilacın ölüme varan ciddi risklerle sonuçlanabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan uyarıda, Defitelio ticari adıyla pazarlanan ve kimyasal bileşiği defibrotid sodyum olan ilacın sahte bir partisinin Temmuz ayında Türkiye'de, Nisan ayında da Hindistan'da satışta olduğunun belirlendiği, sahte Defitelio'nun denetleme altındaki yetkili kanallar haricinden tedarik edildiği bildirildi.

DSÖ ilacın yetişkinler, ergenler ve 1 aydan büyük bebeklerde kullanıldığını belirtti.

Açıklamaya göre Defitelio'nun imalatçı firması, bu uyarıda sözü geçen ürünün sahte olduğunu doğruladı.

“ÖLÜME VARAN CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİNE NEDEN OLABİLİR”

Diğer taraftan DSÖ, sahte DEFITELIO kullanımı hastaların etkisiz tedavisiyle sonuçlanabileceğini belirterek, ilacın damariçi enjeksiyon ile kullanımının ölüme varan ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.