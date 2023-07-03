Öldürücü sıcaklara vatandaşlar böyle çözüm buldu

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdiğinin bildirilmesi sonrasında, “Öldürücü sıcaklara vatandaşlar böyle çözüm buldu” sözleri akıllara geldi.

Öldürücü sıcaklara vatandaşlar böyle çözüm buldu

Editör: Erkavim Yıldırım

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldiği ifade edildi.

Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların karpuza ilgisinin artığını dile getirildi.

Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğu bildirildi.

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AŞIRI SICAK HAVALAR İNSANLARA NEDEN ZARAR VERİR?

Vücut sıcaklığındaki artış merkezi sinir sistemini ve kan dolaşımını etkiler. Vücut sıcaklığının 40°C’yi aşması durumunda ise beyinde, kalpte, böbreklerde ve kaslarda ciddi hasarlar oluşabilir ve bilinç kaybı ortaya çıkabilir. Sıcak çarpması olarak isimlendirilen bu durum tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir rahatsızlıktır.

SICAKLIK İNSANI NASIL ÖLDÜRÜR?

Sıcak çarpması 'normal iklim koşulları'nda Fransa'da çok ender görülen bir vaka olarak kaydediliyor. Uzmanlar sıcak çarpması fenomenini ikiye ayırıyor:

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan çarpma, ki bu genelde daha çok yaşlı insanları etkiliyor.

Fiziksel aktivite nedeniyle yaşanan sıcak çarpması: Yüksek sıcaklık koşullarında yapılan fiziksel aktivite nedeniyle yaşanıyor ve daha çok gençler arasında görülüyor.

Vücut sıcaklığı, üretilen ve atılan ısının dengesiyle belirleniyor. İnsan vücudu fazla sıcağı deri yoluyla dışarı atıyor.

İç hastalıkları uzmanları Pierre Hausfater ve Brunp Riou, vücut ısısının deri ve kaslarda bulunan ısı reseptörlerden gelen bilgiler ışığında hipotalamusta bulunan ısıya duyarlı nöronlar yardımıyla belirlendiğini ifade ediyor.

37 ila 37,5 derece arasında normal kabul edilen vücut ısısının 41,5 dereceyi geçmesi durumuna hipertermi adı veriliyor. Hipertermi beyne kalıcı zararlar verebilir ve öldürücü olabilir.

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