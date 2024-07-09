Öldürülen kadınları suçladı. Kadın cinayetlerine skandal savunma

Ankara Polatlı’da 2022 yılında Tülay Güçevin’in cansız bedeni yol kenarında bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan kadını muşta ile öldüren Celalettin Safa Durukan tutuklandı. Durukan hakkında canavarca hislerle adam öldürme suçundan dava açıldı.

İddianameye göre Durukan verdiği ifadede Tülay Güçevin ile sevgili olduklarını, olay gecesi eğlendikten sonra araçla ilerlerken Güçevin'in aniden araçtan inmek istemesi nedeniyle onu yol kenarında araçtan indirdiğini, bir süre sonra aynı yere gittiğinde kendisini bulamadığını iddia etti. Durukan, aracındaki muştanın kendisine ait olduğunu; ancak Güçevin'i öldürmediğini ileri sürdü.

Davanın karar duruşmasında sanık Durukan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken hiçbir indirim uygulanmadı.

AVUKATI SKANDAL SAVUNMA YAPTI

Karar duruşmasında sanık avukatının yaptığı skandal savunma ortaya çıktı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe yaptığı açıklamada sanık avukatının kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınları suçladığını söyledi. Baykal, sanık avukatının “Türkiye’de kadın cinayetlerinin yüzde 80’i 90’ı kadınların kışkırtmasıyla oluyor. Kadınlar erkekleri dolduruyor ve erkekler cinayet işlemek zorunda kalıyor” dediğini aktardı.

Baykal, “Sanık yargılama süresi boyunca cinayeti işlemediğini söylese de dosyadaki deliller kapsamında cinayeti sanığın işlediğine dair kuvvetli deliller vardı. Savcı da mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet cezasından cezalandırılmasını istedi. Biz de takdiri indirim sebeplerinin hiçbirisinin uygulanmamasını istedik” dedi.