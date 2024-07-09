Durakta fazla bekleme cinayetine 25 yıl hapis

Düzenleme: Kaynak: DHA
Durakta fazla bekleme cinayetine 25 yıl hapis

Adana'da, bir durakta yaşanan ve 2-3 dakikalık mesafe ile durakta bekleme süresi nedeniyle başlayan tartışma sonucunda otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan (38) bıçaklayarak öldüren dolmuş şoförü Musa Timoçin (27), haksız tahrik indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası aldı.

Durakta fazla bekleme cinayeti

9 Haziran 2023 tarihinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Mehmet Tayfun Kalan ile Musa Timoçin arasında durakta yolcu alımı ve bekleme süresi konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da araçlarından inerek birbirlerine bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada Kalan göğsünden yaralanırken, Timoçin karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Kalan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi tamamlanan Musa Timoçin ve olaya karıştığı tespit edilen A.K., tutuklandı. Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava sonuçlandı. Karar duruşmasına katılan taraflar ve avukatlarının yanı sıra, öldürülen şoförün eşi Dilek Kalan ve kardeşleri Hakan ile Kenan Kalan da hazır bulundu.

Müebbet hapis cezası talep edilen dolmuş şoförü Musa Timoçin, mahkemede verdiği ifadede olay günü yaşananları anlattı ve pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Timoçin'i önce müebbet hapse mahkum etti, ancak daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 25 yıla indirdi. A.K. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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