Öldürülen okul müdürünün cenazesinde müftüden 'göçmen' savunması

İstanbul Eyüpsultan’da bir özel lisede okuldan atılan 17 yaşındaki Iraklı öğrenci Y.K. okula silahla gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan öldürdü.

Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oktugan defnedildi.

Oktugan’ın cenaze namazında Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren konuşmasıyla tepki topladı...

Mütfü Eren, cenazede göçmenleri savundu. Müftü Recep Eren, “Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır" ifadelerini kullandı...

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da Irak uyruklu öğrenci Y.K. liseden atıldı. Okuldan kovulmasını sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti.

Okul müdürü hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. Iraklı öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.