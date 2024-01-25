Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar. Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı

YİYECEK KRİZİ
Uçaktan sağ kurtulanlar için en büyük sorun yiyecekti. Uçakta bulabildikleri kuruyemiş, çikolata, kraker gibi yiyecekler azar azar tüketseler de birkaç gün içinde bitti.
Yüksek irtifada vücudun kalori ihtiyacı astronomik derecede daha yüksekti. Yenilebilir saman bulmayı umarak bagaj parçalarından kopan deri şeritlerini yemeyi denediler.
Grup, günler sonra uzun tartışmaların ardından cesetleri yemeye başlamayı seçtiler. İlk başta gruptan bazıları buna karşı çıkmıştı; arama çalışmalarından umutlar kesilince hepsi aynı noktaya geldi.