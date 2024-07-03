Ölen genç kadın yeniden dirildi öbür dünyayı anlattı: Tanrı ile 3 saat geçirdim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ölen genç kadın yeniden dirildi öbür dünyayı anlattı: Tanrı ile 3 saat geçirdim

Guatemala'da 24 yaşındaki Mariandree Cárdenas isimli kadın, astım krizine bağlı olarak kısa süreli öldüğünü, cenneti ve Tanrı'yı gördüğünü iddia etti.

Guatemela'da doktorlar, Mariandree Cardenas isimli 24 yaşındaki bir kadının astım krizine bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Evden çalıştığı esnada boğazının kapanmaya başladığını ve nefes alamadığını ifade ederek şiddetli bir astım krizi yaşayan Cardenas, başının dönmeye başladığını ve uykulu hissettiğini belirtti. Cardenas, tüm fiziksel hareket kabiliyetini kaybetmeden önce annesine ve kardeşine yardım isteyen bir mesaj atarken, annesi ve kardeşi eve geldiğinde kadını baygın halde buldu.

Astım nedeniyle rahatsızlanan Guatemalalı kadın, hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Birkaç saat sonra öldüğü açıklanan Cardenas, komadan uyandı.

"DÜNYA'DA OLMAYI BIRAKTIM VE BAŞKA BİR YERDE BELİRDİM"

Genç kadın, ölüm döşeğinde Tanrı ile üç saat geçirdiğini ve komadan uyanarak yeniden hayata döndüğünü iddia etti. Cardenas, "Artık neredeyse hiçbir şey duyamıyordum ve vücudum artık tepki vermiyordu. Duyduğum son şey bir hemşirenin veya doktorun 'bizi terk etti' ifadesini söylemesiydi. Ve göz açıp kapayıncaya kadar Dünya'da olmayı bıraktım ve başka bir yerde belirdim" ifadelerini kullandı.

"YİYECEKLERLE DOLU UZUN BİR MASADA OTURUYORDUM"

Işıkla dolu bir alanda insanların sadece zihinleriyle konuştuğu bir ortamda olduğunu aktaran Cardenas, ışıkla dolu güneşsiz, aysız, yıldızsız bir yerde belirdiğini söyledi. Daha önce hiç görmediği yiyeceklerle dolu uzun bir masada oturduğunu ifade eden Cardenas, masanın insan bedeni olmayan, ışık varlıklarıyla dolu olduğunu belirtti.

"KARŞIMDA TANRI OTURUYORDU"

Tüm ışıkların kendisinin bir parçası olduğunu öne süren Cardenas, karşısında Tanrı'nın oturduğunu iddia etti. Genç kadın, Tanrı'nın ayağa kalkıp kendisini aldığını ve diğer varlıklardan ayırarak geri dönmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü.

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