Ölene kadar ders verme hakkı olan profesörler Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan "kayyum rektör" Naci İnci yönetiminde ders vermeleri engellenen akademisyenler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar çalışmış olan bu akademisyenlerin okula girişleri son 3 buçuk yıldır yasaklandı. Mahkemeler, bu yasakların hukuka aykırı olduğuna karar verse de, Rektör Naci İnci bu kararları uygulamamakta ısrar ediyor.

Yasaklara maruz kalan bazı akademisyenler ise tepkilerini dile getirdi.

Ders vermesi engellenen akademisyenlerden Prof. Dr. Cevza Sevgen: "1974 yılından bu yana hocayım. Üstelik eşim ve ben senato tarafından Emeritus ilan edildik, yani ölünceye kadar ders verme hakkımız var. Ancak bizi yasakladılar, içeri giremiyoruz. 1974'ten beri burada hiç polis görmedim. Bu kadar kaba güce ne gerek var? Hiç anlamıyorum. Türkiye'de milletvekillerinin bile giremediği yerlerin olması çok üzücü ve şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

"TBMM'NİN BU KONUDA BİR ŞEY YAPMASI LAZIM"

Cevza Sevgen’in eşi Prof. Dr. Alpar Sevgen ise tepkisini "Anayasa'nın 130. Maddesi'ne göre üniversiteler özgür ve özerktir. Ancak burada özgür ve özerk bir üniversite göremiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda bir şey yapması lazım. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinde hocalar ve milletvekilleri içeri sokulmuyor. Bu üniversite kimsenin özel mülkü değil. Türkiye'nin en iyi öğrencileri buraya geliyor ve onların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Bizim onlara demokrasi, insan hakları, eşitlik ve adalet gibi değerleri bağımsız bir şekilde verebilmemiz lazım. Ancak şu anki durum böyle. Halkımıza sunuyoruz" açıklamalarını yaparak gösterdi.