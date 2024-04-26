Ölenle ölünmez atasözünün anlamı nedir?

Ölenle ölünmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin yakını, çok sevdiği, ailesi öldüğünde kendini harap etmemesi, hayatın devam ettiği ve kişinin sirkelenip toparlanması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir sözdür. Ölen kişinin ya da canlının artık hayatta olmayacağını kabul etmek gerektiği ifade edilir.

Yaşamın, sevdiklerimizi kaybetsek bile devam ettiğini ve insanların acılarına rağmen yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini belirtmektedir.

ÖLENLE ÖLÜNMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ölenle ölünmez güzel kızım, baban için iyi olmak zorundasın."