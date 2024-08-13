Olimpiyat altınını kutlamak için resmi tatil ilan edildi

Letsile Tebogo'nun tarihi zaferinin şerefine, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, 9 Ağustos'ta yarım günlük resmi tatil ilan etti ve Tebogo'yu Botsvana ve Afrika'ya ilham verdiği ve onu dünyanın en iyi sporcuları arasına yerleştirdiği için övdü. Devlet Başkanı, ülkenin, doğum tarihi olan çivili ayakkabılar giyerek zaferini merhum annesine adayan Tebogo'nun başarısını kutlamayı hak ettiğine inanıyordu.

21 yaşındaki Botsvanalı atlet Tebogo, 2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre mücadelesinde 19.46 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanarak, Botsvana'nın ilk olimpiyat altın madalyalı sporcusu, bu branşta altın madalya kazanan ilk Afrikalı ve tarihin en hızlı beşinci adamı oldu.

ABD'li sprinterler Kenny Bednarek'i (gümüş, 19.62 saniye) ve Noah Lyles'ı (üçüncü) yenen sporcu, mağlubiyetinin COVID-19'a bağlı olduğunu söyledi.

Tebogo'nun altın madalyasıyla birlikte Botsvana'nın Olimpiyat tarihinde bir altın, bir gümüş (Nijel Amos'un 2012'deki 800m koşusu) ve bir bronz (erkekler 4x400m bayrak yarışı 2020) madalya bulunuyor. Botsvana'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki takımı atletizm ve yüzmede 11 sporcudan oluşuyordu.

Tebogo, mayıs ayında hayatını kaybeden annesinin doğum tarihinin yazılı olduğu çivili ayakkabıları ona ithaf etti ve tarihi zaferini annesinin anısına adadı.