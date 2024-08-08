Olimpiyat Köyü skandalında telefondan Neymar çıktı

Paris'te uygunsuz davranışlar sergilediği iddia edilen Paraguaylı yüzücü Luana Alonso'nun, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyat Köyü'nden çıkarılması haberi dünyada büyük ses getirmiş ve skandal olarak yorumlanıştı.

Dünya basınında geniş yer bulan bu haberin ardından Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

100 metre kelebekte elemeleri geçemeyen 20 yaşındaki Alonso'nun, takım yetkilileri tarafından verilen resmi üniformalar yerine kendi kıyafetlerini giymeyi tercih ettiği ve bu davranışlarıyla 'uygunsuz bir atmosfer' yarattığı öne sürülmüştü.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer, Alonso'ya hitaben yaptığı açıklamada, "Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı. Bu kararın ardından Alonso, ihraç edilmediğini ve kendi isteğiyle sporu bıraktığını açıkladı.

Olimpiyat köyünden atılan Paraguaylı sporcu, yakın zamanda Brezilyalı yıldız Neymar'dan kendisine mesaj geldiğini açıkladı.

Instagram'daki DM'lerine bakarken Neymar'ın mesajını gördüğünü anlatan Luana Alonso "Bana bir DM gönderdi. Söyleyebileceğim tek şey bu" diyerek itirafta buludu.

İDDİALARI YALANLADI

20 yaşındaki yüzücü ayrıca atılma iddialarını da yalanladı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada Alonso, "Hiçbir yerden atılmadığımı veya sınır dışı edilmediğimi açıklığa kavuşturmak istedim, lütfen yanlış bilgi yaymayı bırakın. Hiçbir açıklama yapmak istemiyorum ama yalanların beni etkilemesine de izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.