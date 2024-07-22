Olimpiyat meşalesi gazeteciye emanet. İsrail saldırısında sakat kalmıştı

Mayıs ayında başlayan meşale koşusu, 26 Temmuz'daki oyunların açılış töreninden önce Fransa genelinde meşaleyi taşımak üzere toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 10 bin kişinin seçildiği kutlamaların bir parçası.

Agence France-Presse'den Christina Assi, 13 Ekim 2023'te İsrail birlikleri ile Lübnan'ın militan Hizbullah grubu üyeleri arasındaki sınır boyunca gerçekleşen ateş alışverişini haberleştirirken İsrail bombardımanına maruz kalan altı gazeteci arasındaydı. Saldırıda Reuters kameramanı Issam Abdallah öldürüldü, Assi ağır yaralandı ve sağ bacağının bir kısmı kesildi.

İsrail saldırısında yaralanan AFP kameramanı Dylan Collins, Pazar günü meşaleyi Vincennes banliyösünde taşıyan Assi'nin tekerlekli sandalyesini itti. Basın ajansından meslektaşları ve yüzlerce seyirci onları destekledi.

Assi, gözyaşlarını tutmakta zorlanarak The Associated Press'e "Keşke Issam bunu görseydi. Ve keşke bugün olanlar iki roketin bize çarpmasından kaynaklanmasaydı. Keşke yürürken ve en iyi halimle gazetecileri bu şekilde onurlandırabilseydim" diye konuştu.

AFP, Reuters ve El Cezire, İsrail'in çatışmaların yaşandığı yerden uzakta, araçların üzerinde basın mensupları olduğunu açıkça belirterek konumlanan gazetecilerini hedef aldığını iddia etti. Uluslararası insan hakları örgütleri Amnesty International ve Human Rights Watch ise saldırının sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı olduğunu ve savaş suçu olarak araştırılması gerektiğini söyledi .

AFP kameramanı Collins "Bu, adalet hakkında konuşmaya devam etmek ve 13 Ekim'deki saldırının bir savaş suçu olarak araştırılması gerektiğini vurgulamak için bir fırsat" dedi.

İsrail ordusu o dönemde olayın incelendiğini, gazetecilerin hedef alınmadığını belirtmişti.

Meşaleyi tutan Assi, bayrak yarışına katılmanın "gazetecilerin korunması ve her an ölebilecekleri korkusu olmadan çalışabilmeleri gerektiği mesajını vermek" olduğunu söyledi.

Kasım 2023'ün sonlarında, Arap televizyon ağı Al-Mayadeen'den Rabih al-Maamari ve Farah Omar da, çatışmayı haberleştirirken Güney Lübnan'da İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

Assi, o kader günü Ekim ayında yaşananların bir karşılığı olacağına inanmıyor ancak Olimpiyat meşale yarışına katılımının gazetecileri koruma önemine dikkat çekmesini umduğunu belirteren "Benim için adalet, tekrar ayağa kalkabildiğim, kameramı tutabildiğim ve işe geri dönebildiğim gün gelir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası gözlemci grubu Gazetecileri Koruma Komitesi, yaptığı ön sayımlarda, 7 Ekim'de İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana en az 108 gazetecinin öldürüldüğünü, bunların çoğunluğunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştiğini raporladı.