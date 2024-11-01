Olimpiyat rekortmeni Cadılar Bayramı'nda Yusuf Dikeç kılığına girdi

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Olimpiyat rekortmeni Cadılar Bayramı'nda Yusuf Dikeç kılığına girdi

2024 Paris Olimpiyat oyunları'nda rekor kırarak altın madalyaya ulaşan İsveçli sırıkla yüksek atlamacı Armand Duplantis ve kız arkadaşı Cadılar Bayramı için ilginç kostümler giydi.

2024 Paris Olimpiyat oyunları'nda rekor kırarak altın madalyaya ulaşan İsveçli sırıkla yüksek atlamacı Armand Duplantis ve kız arkadaşı sosyal medyada Cadılar Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Duplantis, Paris 2024 olimpiyatlarındaki başarısı ve pozu ile tanınan Türk atıcı Yusuf Dikeç'in hareketini şampiyon olduktan sonra da taklit etmişti.

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İsveçli sporcu son olarak yine Yusuf Dikeç pozu verdi. Pozunu sosyal medyada paylaşan sporcu Türk bayrağı olan ve Türkiye yazan bir tişörtte giydi.

Yusuf Dikeç: Atış yaparken elimi cebime koyuyorum çünkü...Yusuf Dikeç: Atış yaparken elimi cebime koyuyorum çünkü...

Fotoğrafta sporcunun kız arkadaşı da Desire Inglander yine olimpiyatların bir başka idolü Avustralyalı break dansçı Raygun'un kılığına girdi.

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Yusuf Dikeç Olimpiyatlarda tüm rakipleri modern ekipmanlarla yarışmasına rağmen hiçbir ekipman kullanmadan ayrıca eli cebinde durarak atış yapmış ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

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