Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat Köyü'nde yaşanan tartışmalı olaylarla gündeme geldi.

İtalyan yüzücü Thomas Ceccon, klimasız odasında aşırı sıcaktan bunalınca geceyi parkta geçirmek zorunda kaldı.

Sporcuların konforunu sağlamak amacıyla alınan önlemlerin yetersizliği büyük tepki topladı.

Olimpiyat Köyü'ndeki sorunlar, Olimpiyat Komitesi'nin çevre dostu olarak tanıttığı karton yataklar ve klima eksikliği gibi uygulamalar nedeniyle eleştirildi.

Özellikle ABD kadın tenis takımının birçok üyesi gibi, köyden ayrılan sporcular alternatif konaklama yerlerini tercih etti.

La Defense Arena'da düzenlenen yarışlarda erkekler 100 metre sırtüstünde dünya rekortmeni Ceccon, altın madalya kazandı.

Erkekler 100 metre sırtüstünde, dünya rekortmeni İtalyan Thomas Ceccon 52.00'lik derecesiyle birinci oldu.

Çinli Jiayu Xu 52.32 ile ikinci, ABD'li Ryan Murphy ise 52.39 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 100 metre kurbağalamada, olimpiyat rekortmeni Güney Afrikalı Tatjana Smith 1:05.28 ile altın, Çinli Qianting Tang 1:05.54 ile gümüş ve İrlandalı Mona McSharry 1:05.59 ile bronz madalya kazandı.

Erkekler 200 metre serbestte, Romanyalı David Popovici 1:44.72 ile birinci, Birleşik Krallık'tan Matthew Richards 1:44.74 ile ikinci ve ABD'li Luke Hobson 1:44.79 ile üçüncü oldu.

KADINLARDA REKOR GELDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında kadınlar 200 metre serbestte yeni bir olimpiyat rekoru kırıldı.

Kadınlar 200 metre serbestte, Avustralyalı yüzücü Mollie O'Callaghan, 1:53.27'lik derecesiyle Tokyo 2020'de vatandaşı Ariarne Titmus'a ait olan 1:53.50'lik olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Ariarne Titmus 1:53.81 ile gümüş, Hong Kong'dan Siobhan Bernadette Haughey ise 1:54.55 ile bronz madalya aldı.

Kadınlar 400 metre karışıkta, Summer McIntosh 4:27.71 ile altın, ABD'li Katie Grimes 4:33.40 ile gümüş, ABD'li Emma Weyant ise 4:34.93 ile bronz madalya kazandı.