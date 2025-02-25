Olimpiyat şampiyonu Lukas Mähr kariyerini noktaladı

Lukas Mähr ve Lara Vadlau, 2024 yazında Marsilya'da düzenlenen 470 sınıfı karışık yarışında altın madalya kazanarak Avusturya'ya tarihi bir zafer yaşattılar. Bu başarı, Avusturya'nın 2004 Atina Olimpiyatları'ndan bu yana yelkende elde ettiği ilk altın madalya oldu. Mähr, bu büyük başarının ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak ve işletme alanında kariyer yapmak amacıyla profesyonel yelkenciliği bırakma kararı aldı.

Kariyerine 2010 yılında David Bargehr ile 470 sınıfında başlayan Mähr, 2017 yılında Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2021 yılında Lara Vadlau ile takım oluşturan Mähr, 2022 Dünya Şampiyonası'nda sekizinci, 2023'te dördüncü ve 2024'te onuncu sırada yer aldı. 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncülük, onları 2024 Paris Olimpiyatları'na taşıdı ve burada altın madalya kazandılar. Mähr, bu süreçte yelkenciliğin karmaşıklığını ve güzelliğini keşfettiğini belirterek, "Bu yolculuğun her anını sevdim ve sonunda hedefime ulaştım" dedi.

Mähr, profesyonel spor kariyerinin yanı sıra ailesine de büyük önem veriyor. Eşi Christine ve oğulları Jonathan (4) ile Lorin (3), 2024 Olimpiyatları'nda onun yanında bulunarak bu büyük başarıya tanıklık ettiler. Mähr, ailesine daha fazla zaman ayırmak ve işletme alanında kariyer yapmak için profesyonel yelkenciliği bırakma kararı aldığını ifade etti.

Lara Vadlau ile birlikte 2024 yılında "Yılın Takımı" seçilen Mähr, bu başarılarının ardından Avusturya'da büyük takdir topladı. Vadlau ile birlikte Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanış töreninde Avusturya bayrağını taşıma onuruna da layık görüldüler. Mähr, bu süreçte kendilerine gösterilen saygı ve desteğe minnettar olduğunu belirtti.

Mähr, profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra işletme alanında lisans eğitimini tamamlayarak özel sektörde kariyer yapmayı planlıyor. Bu yeni dönemde ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi hedefleyen Mähr, yelkencilikte elde ettiği disiplin ve azmi iş hayatında da sürdürmeyi amaçlıyor.