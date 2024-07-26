Olimpiyatlar için kırık parmağını kestirdi

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson’un 2024 Paris Olimpiyatları’na katılabilmek için yaptığı hareket yok artık dedirtti.

OLİMPİYATLARI KAÇIRMAMAK İÇİN PARMAĞINI KESTİ

Olimpiyatların başlamasına az bir zamana kala parmağı kırılan Dawson doktorların tedavinin birkaç ay süreceğini açıklaması üzerine parmağını kestirdi.

Aldığı kararla herkesi şok eden Dawson yaptığı açıklamada, "Kariyerimin sonuna yaklaştığımı biliyorum ve bu benim son olimpiyatlarım olabilir. Hâlâ en iyi performansımı sergileyebileceğimi hissediyorsam, yapmam gereken buydu. Ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını kestirmekse, bunu yaparım” ifadelerini kullandı.

ARJANTİN KARŞISINDA SAHAYA ÇIKACAK

Olimpiyatlar pahasına parmağını kestiren Dawson Cumartesi günü Arjantin karşısında oynanacak olan mücadelede forma giyecek.