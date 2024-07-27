Olimpiyatlara damga vuran olay. Macron ve Spor Bakanı dudak dudağa

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyatlara damga vuran olay. Macron ve Spor Bakanı dudak dudağa

2024 Paris Olimpiyatları yapılan törenle açılırken Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron veFransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'in öpüşmesi olay oldu.

Tüm sporseverlerin merakla beklediği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları dün gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı.

206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular tekneler ile Ren Nehri’nde yolculuk ederek izleyicileri selamladı.

Açılış törenine dair pek çok görüntü ortaya çıkarken Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un spor bakanı ile yaptığı hareket olay oldu.

SPOR BAKANI İLE ÖPÜŞMESİ OLAY OLDU

Tören alanına geldiği sırada katılımcılar ile tek tek selamlaşan Macron sıra Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster’e geldiğinde dudak dudağa öpüştü.

Macron ve Caster’in o anları tüm dünyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

KENDİSİNDEN 24 YAŞ BÜYÜK OLAN ESKİ ÖĞRETMENİ İLE EVLİ

2007 eski öğretmeni ve kendisinden 24 yaş büyük olan Brigitte Macron ile evlenen Emanuel Macron sık sık evliliği ile Fransız basınını süslüyor.

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