Olimpiyat'ta skandal ayrımcılık

Olimpiyatlara katılan ülkeler, Seine Nehri üzerinde teknelerle bir kortej oluşturdu.

Ancak, aynı tekneyi birden fazla ülkenin paylaşması bazı sorunlara yol açtı. Nijerya, Nijer ve Norveç aynı tekneyi paylaştı, fakat Nijerya ekibinin tüm üyeleri bu tekne turuna katılamadı.

AP haber ajansının bildirdiğine göre, Nijerya Ulusal Kadın Basketbol Takımı'nın açılıştan önce tekneye binmesi engellendi. Takım, Olimpiyat şenliklerine katılmak için grup aşamasının oynandığı Lille'den otobüsle 20 kilometreden fazla yol kat etmişti.

Polis eskortuyla yapılan bu yolculuk yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Ancak Paris'e vardıklarında, Nijerya Olimpiyat delegasyonu teknenin çoktan dolmuş olduğunu öğrendi. Milli basketbol takımı, açılış töreninden ayrılmak ve töreni Olimpiyat Köyü'nden takip etmek zorunda kaldı. Nijerya Olimpiyat Komitesi bu durumla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Nijerya kadın basketbol takımı, Pazartesi günü Avustralya ile karşılaşacak.

SAVUNMA YAPTILAR

İsveç'te yayınlanan Expressen gazetesi, "Büyük ulusların kendi tekneleri vardı, daha küçük birliklere sahip ülkeler ise nazikçe ulaşımı paylaşmak zorunda kaldılar. Örneğin, bayrak taşıyıcıları Peder Fredricson ve Josefin Olsson liderliğindeki İsveç, Güney Sudan ve Sri Lanka ile birlikte ilerledi" diye yazdı. Bazı ülkelerin küçük teknelerle kortejde yer alması ve özellikle Arap ve Afrika ülkelerinin bu şekilde seçilmesi çeşitli yorumlara neden oldu.

Nijerya Kadın Basketbol Takımı, Olimpiyat kortejinde yer alamadı ve Paris'e vardıklarında teknenin dolu olduğu bilgisiyle karşılaştılar. Nijerya Olimpiyat Komitesi'nin bu duruma sessiz kalması ise dikkat çekti.