Olimpiyatta skandal. Canlı yayında bütün dünya duydu

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde çeyrek finalde karşılaştığı Macar sporcu Luca Anna Hamori'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hamori'nin raunt arasında antrenörüne canlı yayında söylediği sözler büyük yankı uyandırdı.

SKANDAL DURMUYOR

2024 Paris Olimpiyatları'nın dünya genelinde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cezayirli boksör Imane Khelif, bir kez daha odak noktası haline geldi.

Kadınlar 66 kilo kategorisinde mücadele eden Imane Khelif, çeyrek finalde Macar boksör Luca Anna Hamori ile karşılaştı ve rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Raunt arasında antrenörünün direktiflerine cevap veren Hamori'nin, "Kazanamam, o bir erkek" dediği görüntüler ortaya çıktı ve bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.